أردوغان يعد مجددا بتراجع التضخم في تركيا العام الجاري
الليرة فقدت 44% من قيمتها العام الماضي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تعمل على استعادة الثقة بالليرة التركية التي تراجعت إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
ووعد في تصريحات له اليوم الثلاثاء، مجددا بتراجع أرقام التضخم خلال العام 2022.
وتتراوح أسعار العملة التركية حاليا بين 13 و14 ليرة لكل دولار. وفقدت 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
وتترقب تركيا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2023، وقال وزير المالية التركي نور الدين نباتي، في تصريحات سابقة، إن التضخم سينخفض دون 10% بحلول هذا الموعد.
ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36 %، في ديسمبر/كانون الأول بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بضغط من أردوغان مما تسبب في أزمة العملة.
وعلى الرغم من تعهدات المسؤولين الحكوميين بخفض التضخم بسرعة يقول المحللون الاقتصاديون إنه قد يتجاوز 50% في الأشهر المقبلة ويظل مرتفعا طوال العام.
وتم وقف أزمة العملة في الشهر الماضي ويرجع الفضل في ذلك إلى حد ما إلى التدخلات المكلفة في العملة والحوافز الحكومية لتقليل جاذبية الدولار للمدخرين.
-
ستاندرد أند بورز: إصدارات الصكوك قد تصل إلى 150 مليار دولار في 2022بلغت 148.4 مليار دولار في 2020 أسواق المال
-
هل فقدت الشم والتذوق بسبب كورونا؟.. دراسة جديدة تكشف السبببعد 6 أشهر من الإصابة.. 1.6 مليون أميركي لم يستعيدوا حواسهم الطبيعية قصص اقتصادية
-
المركزي الياباني يغير تقييمه لمخاطر التضخم للمرة الأولى منذ 2014بنك اليابان يبقي على سعر الفائدة السلبي وعائد السندات المستهدف ومشتريات الأصول بلا تغيير اقتصاد