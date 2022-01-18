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أردوغان يعد مجددا بتراجع التضخم في تركيا العام الجاري

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
اقتصاد تركيا

أردوغان يعد مجددا بتراجع التضخم في تركيا العام الجاري

الليرة فقدت 44% من قيمتها العام الماضي

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تعمل على استعادة الثقة بالليرة التركية التي تراجعت إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.

ووعد في تصريحات له اليوم الثلاثاء، مجددا بتراجع أرقام التضخم خلال العام 2022.

وتتراوح أسعار العملة التركية حاليا بين 13 و14 ليرة لكل دولار. وفقدت 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

وتترقب تركيا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2023، وقال وزير المالية التركي نور الدين نباتي، في تصريحات سابقة، إن التضخم سينخفض دون 10% بحلول هذا الموعد.

ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36 %، في ديسمبر/كانون الأول بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بضغط من أردوغان مما تسبب في أزمة العملة.

وعلى الرغم من تعهدات المسؤولين الحكوميين بخفض التضخم بسرعة يقول المحللون الاقتصاديون إنه قد يتجاوز 50% في الأشهر المقبلة ويظل مرتفعا طوال العام.

وتم وقف أزمة العملة في الشهر الماضي ويرجع الفضل في ذلك إلى حد ما إلى التدخلات المكلفة في العملة والحوافز الحكومية لتقليل جاذبية الدولار للمدخرين.

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