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إبرام 112 صفقة استثمارية في السعودية بقيمة 50 مليار ريال في 2021

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اقتصاد السعودية

إبرام 112 صفقة استثمارية في السعودية بقيمة 50 مليار ريال في 2021

منحت وزارة الاستثمار في الربع الرابع 2056 رخصة استثمارية

دبي - العربية.نت

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أظهر تقرير "راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي" الذي تنشره وزارة الاستثمار السعودية بشكل ربع سنوي، إتمام 25 صفقة استثمارية في الربع الأخير من 2021 باستثمارات قاربت 18 مليار ريال، ووفرت 8 آلاف فرصة عمل.

وبهذه الأرقام بلغ إجمالي الصفقات في 2021 نحو 112 صفقة باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال.

وتصدرت الإمارات الدول التي استثمرت في المملكة خلال الربع الأخير، تلتها بريطانيا ثم فرنسا وكوريا الجنوبية. وخلال كامل عام 2021، تصدرت الإمارات أيضا قائمة الدول المستثمرة، تلتها الصين ثم مصر ثم بريطانيا.

ومنحت وزارة الاستثمار في الربع الرابع 2056 رخصة استثمارية بارتفاع بنحو 4 أضعاف عن عدد الرخص التي منحتها في نفس الفترة من العام 2020.

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