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اتفاقيات اقتصادية وتجارية ستوقع بين السعودية وكوريا الجنوبية

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مناسبة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
اقتصاد السعودية

اتفاقيات اقتصادية وتجارية ستوقع بين السعودية وكوريا الجنوبية

تتضمن توسيع التعاون في مجالات الصحة العامة والذكاء الاصطناعي والهيدروجين والتعليم

دبي - العربية.نت

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بدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، يجري خلالها محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول سبل توسيع التعاون في مجالات الصحة العامة والذكاء الاصطناعي والهيدروجين والتعليم، مع تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والبناء، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية.

وبعد المحادثات سيحضر مون منتدى أعمال ويلتقي ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، أكبر شركات النفط السعودية ورئيس صندوق الاستثمارات العامة.

وتنظّم وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الثلاثاء في الرياض، أعمال المنتدى السعودي – الكوري ، بحضور المسؤولين من البلدين.

وتتضمن أعمال المنتدى، الذي يشارك فيه العديد من الشركات الوطنية الرائدة المستثمرة والمهتمة بالاستثمار، حفل توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، كما سيتم استعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة وعرض عن "استثمر في السعودية"، بالإضافة إلى استعراض آفاق العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين السعودية وكوريا الجنوبية.

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ويعقب انطلاق المنتدى انعقاد اجتماعات لجنة الرؤية السعودية – الكورية 2030 بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا مون سونغ ووك ورؤساء اللجان الفرعية وقادة القطاع الخاص من البلدين.

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