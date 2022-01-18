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أصول المركزي العماني الأجنبية ترتفع لـ19.5 مليار دولار في نوفمبر

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البنك المركزي العماني
اقتصاد عمان

أصول المركزي العماني الأجنبية ترتفع لـ19.5 مليار دولار في نوفمبر

بارتفاع 4.8% على أساس شهري قياسا على 18.5 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي العماني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أصوله الأجنبية إلى 7.48 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، بنمو شهري 4.8%، قياسا على 7.13 مليار ريال (18.58 مليار دولار) في أكتوبر 2021.

وأظهر تقرير البنك الشهري، أن الأصول الأجنبية شملت إيداعات عملة أجنبية بقيمة 4 مليارات ريال، و443.1 مليون ريال الحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

كما شملت الأصول الأجنبية بنهاية نوفمبر قيمة أوراق مالية بنحو 3.03 مليار ريال.

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وأشار المركزي إلى نمو المعروض النقدي (ن 2) بنسبة 5.26% على أساس سنوي في نوفمبر.

ولفت التقرير، إلى نمو الإقراض المصرفي التقليدي في سلطنة عمان 3.98% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

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