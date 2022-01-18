اقتصاد عمان
أصول المركزي العماني الأجنبية ترتفع لـ19.5 مليار دولار في نوفمبر
بارتفاع 4.8% على أساس شهري قياسا على 18.5 مليار دولار
أعلن البنك المركزي العماني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أصوله الأجنبية إلى 7.48 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، بنمو شهري 4.8%، قياسا على 7.13 مليار ريال (18.58 مليار دولار) في أكتوبر 2021.
وأظهر تقرير البنك الشهري، أن الأصول الأجنبية شملت إيداعات عملة أجنبية بقيمة 4 مليارات ريال، و443.1 مليون ريال الحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
مادة اعلانية
كما شملت الأصول الأجنبية بنهاية نوفمبر قيمة أوراق مالية بنحو 3.03 مليار ريال.
وأشار المركزي إلى نمو المعروض النقدي (ن 2) بنسبة 5.26% على أساس سنوي في نوفمبر.
ولفت التقرير، إلى نمو الإقراض المصرفي التقليدي في سلطنة عمان 3.98% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
اقرأ أيضاً
-
الفرصة الأخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين تجارياً في السعودية تنتهي بهذا الموعدضبط المتسترين بالذكاء الاصطناعي اقتصاد
-
العقارية السعودية تسترد 50 مليون ريال دفعة مقدمة لتأسيس صندوق عقاريوفقاً لاتفاقية في 2015 الأسواق العقارية
-
بورصة مسقط للعربية: استيفاء متطلبات الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة بحلول 2023تستهدف مضاعفة أحجام التداول خلال السنوات الثلاث المقبلة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية