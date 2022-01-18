أصول المركزي العماني الأجنبية ترتفع لـ19.5 مليار دولار في نوفمبر

أعلن البنك المركزي العماني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أصوله الأجنبية إلى 7.48 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، بنمو شهري 4.8%، قياسا على 7.13 مليار ريال (18.58 مليار دولار) في أكتوبر 2021.

وأظهر تقرير البنك الشهري، أن الأصول الأجنبية شملت إيداعات عملة أجنبية بقيمة 4 مليارات ريال، و443.1 مليون ريال الحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

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كما شملت الأصول الأجنبية بنهاية نوفمبر قيمة أوراق مالية بنحو 3.03 مليار ريال.

وأشار المركزي إلى نمو المعروض النقدي (ن 2) بنسبة 5.26% على أساس سنوي في نوفمبر.

ولفت التقرير، إلى نمو الإقراض المصرفي التقليدي في سلطنة عمان 3.98% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.