"الاستثمار" السعودية تفتتح 6 مكاتب دولية منها واشنطن ولندن وبكين
تتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية تأسيس أعماله من خارج المملكة
قالت وزارة الاستثمار السعودية، إنها توسعت دولياً خلال عامي 2019 و2021، ضمن مستهدفاتها لإنشاء 11 مكتباً دولياً حول العالم.
وأضافت الوزارة في تقرير "راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي" الذي تنشره الوزارة بشكل ربع سنوي، إنها افتتحت 6 مكاتب حالياً في واشنطن ولندن وبكين وسنغافورة وطوكيو وباريس.
وأوضحت الوزارة، أن منصة "استثمر في السعودية" هي الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار في السعودية، وحظيت منذ إطلاقها بحضور وانتشار دولي وإقليمي ومحلي واسع النطاق من خلال المشاركة في أهم وأبرز المؤتمرات والفعاليات.
وقالت الوزارة، إنها أطلقت بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة خدمة تتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية تأسيس أعماله والحصول على الرخصة الاستثمارية من خارج المملكة.
كانت الوزارة قد كشفت في التقرير عن إتمام 25 صفقة استثمارية في الربع الأخير من 2021 باستثمارات قاربت 18 مليار ريال، ووفرت 8 آلاف فرصة عمل.
وبهذه الأرقام بلغ إجمالي الصفقات في 2021 نحو 112 صفقة باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال.
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