ارتفاع قياسي للصادرات المصرية غير النفطية لـ 32 مليار دولار في 2021

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اليوم الأربعاء، إن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32.13 مليار دولار، مقابل 25.4 مليار دولار في 2020، بفارق 6.7 مليار دولار ما يعادل نسبة زيادة 26%.

وأضافت الوزيرة في بيان، أن المؤشرات الإيجابية للصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

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وأشارت إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت في تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة في الصادرات.

وتصدرت الولايات المتحدة، أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021، بقيمة 2.45 مليار دولار، تلتها السعودية بقيمة 1.99 مليار دولار، وتركيا بقيمة 1.97 مليار دولار وإيطاليا بقيمة 1.85 مليار دولار بالإضافة إلى الإمارات بقيمة 1.19 مليار دولار.

وأوضحت نيفين جامع، أنه وفقا للتقرير الذى أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 9.15 مليار دولار، مقابل 5.88 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة 56%.

والولايات المتحدة بقيمة 2.45 مليار دولار في 2021، مقابل 1.62 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 51%، وبلغت صادرات مصر إلى قارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 1.85 مليار دولار مقابل 1.45 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 28%.

وأشار الوزيرة إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021.