السعودية تجري مسحاً لجمع بيانات المنشآت الاقتصادية

نفذت الهيئة العامة للإحصاء السعودية مسحاً يعُنى بالأعمال الهيكلية الذي يستمر لمدة 40 يوماً، بهدف توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وذلك ضمن جهودها الإحصائية المبذولة لتنميته ودعم تنوع مصادره.

وأشارت الهيئة إلى أن مسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية" الذي انطلق أمس ستجمع بياناته من خلال تعبئة استمارة إلكترونية، واستيفاء بياناتها من قِبل المنشآت الاقتصادية عبر البريد والموقع الإلكتروني أو الهاتف الإحصائي من خلال تواصل الباحث الإحصائي مع المنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة.

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وأضافت أن المساهمة في استيفاء البيانات الخاصة بهذا المسح من خلال الاستمارة الإلكترونية تُسهم في دعم راسمي السياسات ومتخذي القرار في المملكة لبناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية ودعمها، وفق ما يحقق لها النمو الدائم والاستدامة المنشودة، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

وطالبت الهيئة العامة للإحصاء، جميع المنشآت الاقتصادية المشاركة في هذا المسح المهم، بتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في السعودية، داعية إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لهذا المسح الاقتصادي، نظراً لأهميتها في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية.

في سياق متصل، دعت الهيئة العامة للإحصاء، جميع المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن القطاع غير الربحي، للمشاركة في تعبئة الاستمارة الإلكترونية لمسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية" الذي يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في السعودية دون استثناء، أياً كان حجم النشاط ونوعه ونطاقه الجغرافي.

وأوضحت أن هذا المسح يأتي في إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، حيث تم بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف الجوانب في الأعمال الهيكلية لدى جميع المنشآت الاقتصادية بالبلاد.

وأكدت أنه بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، فإنه يتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر معلومات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على السرية وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة، طبقاً للأنظمة المطبقة في السعودية.

وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، وتنفيذ كافة الأعمال والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات التي تُغطي جميع جوانب الحياة في البلاد مِنْ مصادرها المُتعددة وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.