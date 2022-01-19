توقيع اتفاق لتبادل العملات بين مصرفي الإمارات وتركيا المركزيين

قال البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء، إنه وقع اتفاقا لتبادل العملات مع مصرف الإمارات المركزي بحجم اسمي 64 مليار ليرة (4.7 مليار دولار) و18 مليار درهم.

وأضاف البنك أن الاتفاق، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية وأشكال التعاون المالي بين البلدين، سيستمر لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية تمديده باتفاق الطرفين.

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كان البنك المركزي التركي، في نوفمبر 2021، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الإماراتي لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المصرفية المركزية.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، عقب المحادثات التي جرت بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين، خلال نوفمبر الماضي.

وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، ومنها الطاقة والصحة والغذاء.