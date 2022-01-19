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جونسون: رفع الجزء الأكبر من قيود كورونا والجائحة لم تنته بعد 

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رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
أوميكرون

جونسون: رفع الجزء الأكبر من قيود كورونا والجائحة لم تنته بعد

20 نائبا من المحافظين الشباب اجتمعوا الثلاثاء للبحث في التصويت على حجب الثقة عن جونسون

دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفع الجزء الأكبر من قيود كورونا، إلا أنه أكد أن الجائحة لم تنته بعد.

ويسعى جونسون لتبرير موقفه أمام البرلمان اليوم الأربعاء فيما يجد نفسه في موقع ضعف إثر تمرّد نواب شباب من غالبيته بسبب استيائهم من فضيحة الحفلات المنظمة في مقر رئاسة الحكومة.

ورغم سلسلة من القرارات السياسية الشعبوية الطابع الهادفة إلى استعادة ثقة قاعدته وإعلان تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19، يجد رئيس الحكومة المحافظ نفسه في وضع يزداد ضعفا.

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وذكرت الصحف البريطانية أن نحو عشرين من النواب المحافظين الشباب اجتمعوا الثلاثاء للبحث في التصويت على حجب الثقة عن بوريس جونسون.

ويعتبر نواب حزب المحافظين هؤلاء الذين يمثلون دوائر انتزعت من الحزب العمالي خلال انتخابات العام 2019، أنهم جمعوا ما يكفي من أصوات للاطاحة بجونسون، في عملية أطلقت عليها الصحافة اسم "مؤامرة فطيرة لحم الخنزير" وهي طبق تشتهر به إحدى دوائر هؤلاء النواب.

أعلن النائب في حزب المحافظين كريستيان وايكفورد الأربعاء انشقاقه عن صفوف الحزب وانتقاله إلى حزب العمال احتجاجا على تصرفات رئيس الوزراء.

وكتبت صحيفة "ذي غارديان"، الوضع يسوء" فيما عنونت "ذي تلغراف" المؤيدة عادة للحكومة "النواب المتمردون يتآمرون للاطاحة ببوريس جونسون".

ويواجه بوريس جونسون (57 عاما) راهنا أسوأ أزمة منذ توليه السلطة في صيف العام 2019 مع كشف سلسلة من المعلومات حول حفلات نظمت في مقر رئاسة الحكومة بينما كانت المملكة المتحدة خاضعة لقيود صحية صارمة للغاية.

وفشلت اعتذاراته أمام البرلمان بعدما أقر بحضوره إحدى هذه الحفلات في أيار/مايو 2020 مؤكدا في الوقت ذاته بأنه ظن أنها اجتماع عمل، في تهدئة الوضع.

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