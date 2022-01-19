دبي تستقطب 72 ألف شركة جديدة خلال عام 2021

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إصدار 72,152 رخصة شركة جديدة خلال عام 2021 بنمو قدره 69% بعدد 42,729 رخصة في 2020.

وبحسب التقرير الحديث الصادر من قطاع التسجيل والترخيص التجاري، فقد توزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال عام 2021، وفقا لفئة الرخصة على الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها التجارية بنسبة 41%.

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وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 48,562 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 23,513 رخصة، ومنطقة حتَّا بواقع 77 رخصة جديدة، في حين جاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، المركز التجاري الأول، نايف، مجمع دبي للاستثمار الأولى، البرشاء الأولى، القوز الثالثة، والكرامة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت 37% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال عام 2021 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الشركات ذات مسؤولية محدودة على نسبة 26%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 13%.

وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد /ذ.م.م./، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة خاصة، شركات مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال عام 2021 وصل إلى 430,921 معاملة بنمو وقدره 24% مقارنةً بعام 2020، حيث وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 347,496 معاملة.

ووصل عدد الموافقات المبدئية خلال عام 2021 إلى 60,293 بنمو قدره 47% مقارنةً بعام 2020 والذي سجل فيه /40,982 موافقة/، في حين وصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 72,772 اسماً خلال عام 2021 بنمو وقدره 42% مقارنةً بعام 2020، حيث وصل إجمالي الأسماء المحجوزة آنذاك إلى 51,252 اسماً، كما تم إصدار 12,284 تصريحاً تجارياً خلال عام 2021 بنمو وقدره 15% مقارنةً بعام 2020، حيث وصل إجمالي التصاريح آنذاك إلى 10,687 تصريحاً.

وأفاد التقرير أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري قد أصدر 15,196 رخصة بشكل فوري خلال عام 2021 وبنمو قدره 427% مقارنةً بعام 2020، حيث تم إصدار 2,884 رخصة آنذاك.