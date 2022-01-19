كوريا الجنوبية تتوقع توقيع مذكرة تفاهم لقرض ميسر لمصر بقيمة مليار دولار

قال سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتوقع توقيع مذكرة تفاهم بشأن قرض ميسر بقيمة مليار دولار لمصر أثناء زيارة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.

وقال السفير هونغ جين ووك لرويترز إن القرض ستكون مدته خمس سنوات، ولم يتم بعد تأكيد بنوده بشكل محدد.

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ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا الخميس.