ودائع المصريين تتجاوز كورونا.. قفزة ضخمة ومستويات قياسية

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، أن ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، سجلت مستوى قياسيًا يقدر بنحو 6.191 تريليون جنيه في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 5.374 تريليون جنيه، وذلك في نهاية شهر فبراير 2021، بزيادة بلغت قيمتها 817 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 15.2%.

وقبل أيام، أعلن "المركزي المصري"، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفع إلى مستوى 40.935 مليار دولار، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 40.909 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، بارتفاع قدره نحو 26 مليون دولار.

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وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ"العربية.نت"، أن الارتفاع القوي في الودائع يعود بشكل مباشر إلى حالة الركود التي تشهدها السوق بسبب التداعيات الخاصة بفيروس كورونا والتي تسببت في تهاوي جميع الأنشطة الاستثمارية عالمياً.

وذكرت المصادر أن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في تقليص نسبة الركود، خاصة أن عددا ضخما من الشركات الخاصة يعمل في هذه المشروعات، ومع حالة الركود التي خلفتها جائحة كورونا، فإن عددا كبيرا من الشركات الخاصة أصبحت تفضل العمل مع القطاع الحكومي وخاصة في تنفيذ المشروعات القومية.

في الوقت نفسه، كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، أن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصرية منذ بداية شهر يناير الحالي.

وقال المصدر، وفق بيان أصدره البنك المركزي المصري، إن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ نحو 970 مليون دولار منذ بداية العام وحتى 16 يناير الجاري في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، وهذا تعزيز جديد لا يستهان به، مشيرا إلى أن رصيد الاستثمارات في السندات طويلة الأجل يتجاوز رصيد أذون الخزانة القصيرة الأجل.