وزير الطاقة: الأردن سيوقع اتفاقا لإمداد لبنان بالكهرباء

قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، إن المملكة ستوقع اتفاقاً الأسبوع القادم لإمداد لبنان بـ400 ميغاوات من الكهرباء ستساعد في تخفيف نقص الطاقة في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة.

وأبلغ الخرابشة وسائل إعلام رسمية أن الاتفاق سيتضمن تزويد لبنان بـ 150 ميغاوات في الفترة من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحا و250 ميغاوات أثناء بقية اليوم.

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كان لبنان والأردن وسوريا قد أعلنوا في أكتوبر 2021 أنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه من سوريا والأردن، إن البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق.

وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع.