البنك المركزي: عدد أجهزة نقاط البيع يتخطى حاجز المليون في السعودية

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، عن تخطي عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة حاجز المليون جهاز، متوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية.

وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن زيادة الأجهزة يعود إلى الخطة الاستراتيجية التي عمل عليها بمشاركة القطاع المالي خلال السنوات الماضية.

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وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات، وتطوير الأطر التنظيمية الممكنة لتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة، والتي ستساهم وبشكل مباشر في تحقيق مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، للوصول بنسبة المدفوعات الرقمية إلى 70% بحلول 2025 من إجمالي عمليات الدفع.

وأشار المركزي إلى أن جهود "المدفوعات السعودية" في تطوير وتشغيل البنية التحتية، وتمكين الجهات المالية لتقديم أحدث تقنيات الدفع الرقمي؛ كان لها أثر كبير في هذا الإنجاز كأحد المساهمين في هذا القطاع الحيوي والهام للنهوض بقطاع المدفوعات.

من جانبه، قال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، زياد بن بندر اليوسف، إن تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع في المملكة حاجز المليون جهاز يشير إلى زيادة قناعة المستهلكين والمتاجر معًا في الاعتماد على وسائل الدفع الرقمي في تعاملاتهم اليومية.

وأضاف أن العام 2021 شهد نمواً في أجهزة نقاط البيع بنسبة تتجاوز 40%، حيث ارتفع عدد الأجهزة من 721 ألف جهاز بنهاية عام 2020م ليتجاوز حاجز المليون جهاز بنهاية العام 2021، وتتزامن هذه الزيادة مع نمو كبير في العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع بنسبة 80%، حيث بلغ عدد عمليات أجهزة نقاط البيع أكثر من 5 مليارات عملية بنهاية عام 2021، مقارنةً بـ 2.8 مليار عملية في 2020".

وأشار اليوسف إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذه الارتفاعات، من أهمها التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير خيارات الدفع الرقمي لدى مختلف القطاعات التجارية، وزيادة وعي الجمهور بأهمية المدفوعات الرقمية، وارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات المدفوعات وذلك بعد البدء في منح التراخيص بداية عام 2020، إضافة إلى إتاحة الخدمات الجديدة، مثل: عمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية (Mobile Payments)، وإطلاق خدمة نقاط البيع الذكية (Soft PoS).