مصرف لبنان
مصرف لبنان يسمح ببيع الدولار بسعر منصة "صيرفة" دون سقف
العملة اللبنانية تراجعت إلى 23 ألف ليرة للدولار
قال مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الخميس، إن المصرف سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولارات بسعر منصة صيرفة.
وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، والذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.
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وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير/ كانون الثاني، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.
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