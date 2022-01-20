.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصرف لبنان يسمح ببيع الدولار بسعر منصة "صيرفة" دون سقف

  • الخط
مصرف لبنان مناسبة
مصرف لبنان
مصرف لبنان

مصرف لبنان يسمح ببيع الدولار بسعر منصة "صيرفة" دون سقف

العملة اللبنانية تراجعت إلى 23 ألف ليرة للدولار

بيروت – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الخميس، إن المصرف سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولارات بسعر منصة صيرفة.

وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، والذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.

وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير/ كانون الثاني، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئيسي يعلن عن مسودة اتفاقية مدتها 20 عاما بين موسكو وطهران رئيسي يعلن عن مسودة اتفاقية مدتها 20 عاما بين موسكو وطهران
اكتشف المزيد