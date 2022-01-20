مصر وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم‭ ‬التعاون المالي بقيمة مليار دولار

وقعت مصر وكوريا الجنوبية عددا من اتفاقيات التعاون منها مذكرة تفاهم التعاون المالي مع صندوق التعاون الاقتصادي بقيمة مليار دولار للفترة بين 2022 و2026.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية بشأن إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام إتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين، شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مون جيه إن، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

مادة اعلانية

وتضمنت مذكرة التفاهم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تستهدف إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام إتفاق للشراكة التجارية والاقتصادية وتحديد المنافع الاقتصادية للاتفاق، بالإضافة إلى وضع السياسات والتوصيات بناء على تقييم جدوى الاتفاق.

وأضافت جامع أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وعن القطاع الخاص والجهات الأكاديمية، مشيرةً إلى أن التقرير النهائى لمجموعة العمل سيتم تقديمه فى غضون 6 أشهر من بدء الدراسة المشتركة.

ونوهت الوزيرة إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن إجراء دراسة مشتركة وتقديم توصيات حول السياسات فى الهياكل الاقتصادية للبلدين والاتجاهات الحديثة فى العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية المشتركة، بالاضافة إلى دراسة جدوى إبرام إتفاق للشراكة الاقتصادية يستهدف إلغاء أو الحد من العوائق التجارية التى تواجه تجارة السلع، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بتجارة السلع والخدمات والاستثمار، فضلاً عن تعزيز التنمية الصناعية والاستثمارية بين البلدين والتعاون فى مجال سلاسل التوريد وكذا التعاون فى عدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وحول تطور العلاقات التجارية بين مصر وكوريا الجنوبية أوضحت الوزيرة أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين تشهد حاليا معدلات نمو متميزة، حيث بلغت خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مليار و890 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 محققة نسبة زيادة قدرها 46.9%.

وأكدت أن مصر وكوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية ساهمت في تدشين منظومة متميزة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيدةً باختيار دولة كوريا الجنوبية لمصر، لتكون شريكها الاستراتيجي في المشروعات التنموية بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.