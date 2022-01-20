نتورك إنترناشيونال: الإنفاق في الإمارات تجاوز مستوياته قبل كورونا
إكسبو قد يساهم بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
قالت شركة نتورك إنترناشيونال، المتخصصة في توفير حلول الدفع ومقرها دبي، اليوم الخميس، إن الإنفاق في الإمارات تجاوز الآن مستوياته قبل جائحة كوفيد-19 مدعوما بمعرض إكسبو 2020 دبي.
وأوضحت نتورك إنترناشيونال في بيان أن قيمة الإنفاق الدولي زادت 104% والمحلي 17% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول.
وأضافت أن القيم زادت بنسبة 12% و17% على التوالي عن مستويات ما قبل الجائحة.
وتابعت أن الإنفاق الدولي مثل 42% من إجمالي الإنفاق في معرض إكسبو 2020 في ديسمب/ كانون الأول ارتفاعا من 34% عند بدء المعرض في أكتوبر/تشرين الأول.
وقبل الجائحة، توقعت شركة إي.واي الاستشارية أن يسهم المعرض على مدار مدته البالغة 6 أشهر بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
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