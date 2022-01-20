وزير المالية الكويتي يقرر إيقاف تجديد عقود أملاك الدولة

أصدر وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد قراراً بإيقاف تجديد عقود أملاك الدولة BOT وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن المرتقب أن تعرض الهيئة هذه الأملاك في مزاد علني خاص بالمستثمرين الاستراتيجيين، الذين لا تقل نسبة ملكيتهم عن 26%، بحسب قانون الهيئة.

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وأول المشاريع التي حولها الوزير إلى الهيئة هو سوق شرق، الذي يعد من أكبر المولات الكويتية.

وقال الرشيد الذي تسلم منصبه قبل أقل من شهر إن هدف القرار ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للدولة.

يذكر أن هذا القرار بعد اجتماع اللجنة العليا لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقد الأربعاء برئاسة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، حيث قامت اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها بإلغاء جميع قرارات اللجنة السابقة.