اقتصاد تركيا
تركيا: انقطاع الكهرباء عن بعض المرافق الصناعية بسبب قطع الغاز من إيران
بسبب عطل فني
قالت وزارة الطاقة التركية، اليوم الخميس، إن انقطاعات في الكهرباء طالت بعض المرافق الصناعية في البلاد بسبب قطع الغاز من إيران.
وتسبب عطل فني في وقف إمداد الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا.
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وأصدرت السلطات التركية أمرا إلى محطات الكهرباء، التي تعمل بالغاز لخفض الاستهلاك 40%.
وأشار مسؤولون إلى أن السلطات طلبت من موزعي الغاز الطبيعي خفض الإمدادات إلى 60% للمستهلكين الكبار باستثناء المستخدمة في التدفئة.
وأكد المسؤولون أنه سيجري استثناء المستشفيات والمدارس من قرار تخفيض الإمدادات.
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