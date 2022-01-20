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"صحة دبي": لا حاجة لإعادة الفحص بعد 10 أيام من الإصابة بـ كورونا

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هيئة الصحة في دبي
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فيروس كورونا

"صحة دبي": لا حاجة لإعادة الفحص بعد 10 أيام من الإصابة بـ كورونا

الشخص المخالط للمصاب عليه التزام الحجر لمدة 7 أيام

دبي - العربية.نت

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قالت هيئة الصحة في دبي، إنه لا يوجد حاجة لإعادة الفحص المخبري "pcr" بعد مرور 10 أيام من الإصابة بكوفيد 19.

وأضافت الهيئة في تغريدة لها، بموقع التواصل "تويتر"، أن المصاب بفيروس كوفيد-19 يتوجب عليه العزل الصحي لمدة 10 أيام، ولا توجد حاجة إلى إعادة الفحص بعد مرور 10 أيام من الإصابة.

وأوضحت أن الشخص المخالط للمصاب عليه التزام الحجر لمدة 7 أيام، ولا توجد حاجة إلى الفحص المخبري إلا عند وجود الأعراض.

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