بسبب "أوميكرون".. تعرف على الشروط الجديدة لدخول مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تحديث اشتراطات وضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي في المطارات، والموانئ البحرية، والمعابر البرية.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا عالميا، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والوافدين، مع الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.

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ووفق بيان، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أن تطبيق الإجراءات المستحدثة سيتم بدءاً من يوم السبت 22 يناير الجاري، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات اشترطت حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.

ويشترط مرور 14 يوماً على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوماً على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، وذلك قبل الوصول إلى الأراضي المصرية.

وتابع: "وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزاً لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية، على أن يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عاماً".

وأفاد، بإيقاف العمل بإجراء تحاليل للقادمين من دول (جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وموزمبيق، وناميبيا، وليسوتو، وزيمبابوي، واسواتيني).

ومن جانبه، أشار رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عمرو قنديل، إلى أنه في حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة، يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، وفي حالة إيجابية الفحص بالنسبة لغير المصريين، يتم تأكيد الفحص المعملي باستخدام اختبار ID NOW.

وبالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية، فإنه يشترط أن يكون القادم حائزاً لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا -طبقاً للشروط الموضوعة في هذا الشأن- وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون حائزاً لشهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، طبقا للشروط الموضوعة في هذا الشأن.

وفي حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح "قنديل"، أنه في حالة إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فندق الإقامة، مع إجراء فحص ‏PCR في اليوم السادس، وفي حالة عدم وجود أعراض للمرض، وجاءت نتيجة الـPCR سلبية، يسمح لهم بإنهاء العزل، أما إذا كانت النتيجة إيجابية، يستمر العزل فترة خمسة أيام أخرى، ثم يتم إنهاء العزل دون الحاجة لإجراء فحص آخر.