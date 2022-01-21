اقتصاد المغرب
زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب 1.4% في نهاية 2021
زادت أسعار الغذاء 0.8%
ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب زاد في ديسمبر/ كانون الأول 1.4% على أساس سنوي.
وارتفع التضخم الذي يستثني المواد الغذائية 1.8%، في حين زادت أسعار الغذاء 0.8%. وعلى أساس شهري زاد المؤشر 0.1%.
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وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 1.7% على أساس سنوي وزاد 0.3% على أساس شهري.
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