زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب 1.4% في نهاية 2021

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب زاد في ديسمبر/ كانون الأول 1.4% على أساس سنوي.

وارتفع التضخم الذي يستثني المواد الغذائية 1.8%، في حين زادت أسعار الغذاء 0.8%. وعلى أساس شهري زاد المؤشر 0.1%.

مادة اعلانية

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 1.7% على أساس سنوي وزاد 0.3% على أساس شهري.