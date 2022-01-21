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زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب 1.4% في نهاية 2021

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استهلاك - تضخم - المغرب
زادت أسعار الغذاء في المغرب 0.8%
اقتصاد المغرب

زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب 1.4% في نهاية 2021

زادت أسعار الغذاء 0.8%

رويترز

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ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب زاد في ديسمبر/ كانون الأول 1.4% على أساس سنوي.

وارتفع التضخم الذي يستثني المواد الغذائية 1.8%، في حين زادت أسعار الغذاء 0.8%. وعلى أساس شهري زاد المؤشر 0.1%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 1.7% على أساس سنوي وزاد 0.3% على أساس شهري.

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