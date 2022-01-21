.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسؤول: سعر الصرف بمشروع موازنة لبنان 2022 يصل لـ 20 ألف ليرة للدولار

  • الخط
علم لبنان
علم لبنان
لبنان

مسؤول: سعر الصرف بمشروع موازنة لبنان 2022 يصل لـ 20 ألف ليرة للدولار

يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز 20.8%

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدر رسمي لبناني، اليوم الجمعة، إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%.

وتوقعت نسخة من مشروع الموازنة أن تبلغ قيمة الإيرادات 39.15 تريليون ليرة والإنفاق 49.42 تريليون ليرة.

وقال المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ انزلاق البلاد في أزمة مالية في عام 2019.

وتضمن مشروع موازنة لبنان لعام 2022 سلفة خزينة طويلة الأجل كحد أقصى إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5.25 تريليون ليرة وفقا لنسخة من مسودة اطلعت عليها رويترز.

ووفقا للمسودة فإن السلفة ستُقدم لشركة كهرباء لبنان لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض. ويغرق لبنان في أزمة مالية منذ عام 2019 ويكافح للحصول على ما يكفي من النقد الاجنبي لدفع ثمن الوقود. ولا تتوفر الكهرباء الآن سوى لبضع ساعات في أحسن الأحوال في اليوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مطالبات بعودة أطفال داعش الفرنسيين من مخيمات سوريا مطالبات بعودة أطفال داعش الفرنسيين من مخيمات سوريا
اكتشف المزيد