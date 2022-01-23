السودان يستهدف نموا 1.4% وخفض التضخم إلى 202% عبر موازنة 2022
وسط احتجاجات مطالبة بالديمقراطية وأزمة اقتصادية خانقة
قالت وكالة السودان للأنباء إن موازنة 2022 تستهدف تحقيق نمو نسبته 1.4%، وخفض التضخم إلى 202 %.
وأقرت حكومة تصريف الأعمال ميزانية العام الجديد في وقت سابق من يناير/كانون الثاني وسط احتجاجات مطالبة بالديمقراطية وأزمة اقتصادية خانقة.
وقالت اللجنة الفنية المكونة لإجازة الموازنة، إن الهدف من إجازة الموازنة تحقيق استقرار اقتصادي للوصول إلى معدل نمو مستدام، بجانب خفض معدلات التضخم، وتحسين معاش السودانيين.
ووجهت اللجنة، في بيان لها، بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم. وتضمنت الموازنة العديد من التوجيهات أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى.
واستمدت الموازنة مرجعيتها من الوثيقة الدستورية الانتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية (2021-2023)، فضلاً على مخرجات سلام جوبا والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المُستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لأولويات الفترة الانتقالية.
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