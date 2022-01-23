انطلاق الأعمال في مركز الزوار بمشروع حديقة الملك سلمان

أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان عن بدء العمل في مركز الزوار بالحديقة بعد ترسية عقد إنشائه على إحدى الشركات الوطنية على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع، مع استمرار الأعمال الإنشائية في مشروع حديقة الملك سلمان.

ويُعد مركز زوار الحديقة فريدًا من نوعه حيث يضم مشتلًا للنباتات، وقاعة متعددة الاستخدامات، وقاعات للاجتماعات، وصالات للمعارض، فضلًا عن عددٍ من المطاعم والمقاهي، وتتسع القاعة الرئيسية لتستقبل 230 ضيفًا على مدرجات متعددة مهيأة للمناسبات والفعاليات والعروض الترفيهية، كما سيضم المركز إقامة عروض تفاعلية وعرض معلومات حول الحديقة مع التركيز على عناصرها الطبيعية والثقافية والترفيهية؛ ويطل المركز على مسطحات خضراء ممتدة، إضافةً إلى احتوائه على شرفة واسعة بإطلالة مميزة على الحديقة.

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ويعتمد التصميم الهندسي لمركز زوار حديقة الملك سلمان على مبادئ العمارة السلمانية، واستخدام المواد التقليدية مع تفعيلها من خلال عناصر التصميم والبناء الحديث، على أن تكون صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، مع إمكانية الاستفادة من التهوية الطبيعية أثناء تغير الفصول.

وتم تصميم المركز من قِبل المعماري "ديفيد أدجاي"، حيث تميز تصميمه بالمزج بين حدود المساحات الداخلية للمركز والمناظر الطبيعية الخارجية للحديقة، والطريقة التي يمكن من خلالها الاستفادة الكاملة من الضوء الطبيعي، وكان "أدجاي" قد تم منحه وسام فارس في عام 2017م من قِبل الملكة إليزابيث الثانية، وفاز بالميدالية الذهبية الملكية للهندسة المعمارية من قبل "RIBA" في سبتمبر 2021م.

وتأتي هذه الخطوة مكملةً لجهود مؤسسة حديقة الملك سلمان المتواصلة لتشييد أكبر حديقة مُدُن في العالم، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء 5 محطات كهرباء بالحديقة تهدف إلى تغذية حديقة الملك سلمان بالطاقة الكهربائية اللازمة بسعة إجمالية قدرها 580 ميغاواط، بالإضافة إلى الإعلان عن ترسية عقود بقيمة 3.847 مليار ريال على مجموعة من الشركات الوطنية السعودية، لتنفيذ أجزاء من المشروع وتشمل تجهيز الموقع وإنشاء عددٍ من الأنفاق والجسور، إضافةً إلى أعمال البُنى التحتية وتجهيز الموقع المخصص للمجمّع الملكي للفنون والتي تم البدء في تنفيذها.

وتعد حديقة الملك سلمان مشروعًا شاملًا للعديد من الجوانب البيئية، والثقافة، والرياضة، والفنية، والترفيهية، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض ضمن برنامج جودة الحياة، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما يهدف المشروع إلى رفع تصنيف مدينة الرياض ضمن "أفضل المدن للعيش حول العالم"، حيث تقع الحديقة على مساحة تتجاوز 16 كم مربعًا في مركز محوري بمدينة الرياض، و ترتبط الحديقة بأهم الطرق الرئيسية ومحطات قطار الرياض، إضافةً لمحطات الحافلات.