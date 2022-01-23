غولدمان ساكس يتوقع رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات في 2022 

أشار اقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، بالولايات المتحدة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بتشديد السياسة النقدية في كل اجتماع له وذلك ابتداء من شهر مارس المقبل.

وتوقع "غولدمان ساكس" أن يتم رفع أسعار الفائدة في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، مشيرا إلى أن الفيدرالي سيعلن عن بدء تقليص الميزانية العمومية في يوليو المقبل.

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كان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد حث مؤخراً، مجلس الاحتياطي الاتحادي على إعادة تقدير الدعم الذي يقدمه لاقتصاد الولايات المتحدة، بالنظر إلى قوة التعافي والزيادات الأخيرة في الأسعار.

وأبلغ بايدن مؤتمرا صحافيا بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، "بالنظر إلى قوة اقتصادنا وزيادات الأسعار الأخيرة، فإن من الملائم، مثلما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (جيروم) باول، إعادة تقدير الدعم الضروري الآن".

وقال بايدن أيضا إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه وظيفة أساسية لضمان ألا تصبح الأسعار المرتفعة مترسخة، مضيفا أن أفضل شيء للتصدي للأسعار المرتفعة هو أن يكون الاقتصاد أكثر إنتاجية.

كان "غولدمان ساكس" قد توقع أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار في النصف الثاني من العام الحالي. وبرر البنك ذلك بانحسار تداعيات فيروس "أوميكرون" على الطلب وزيادة تعطل سلاسل الإمداد.

قال إن هذه العوامل ساهمت في استمرار العجز في سوق النفط العالمية. ورفع البنك توقُّعاته لخام برنت خلال العامين الحالي والقادم إلى 95 دولارا و105 دولارات على التوالي.