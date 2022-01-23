85 مليون عملية عبر منصة "أبشر" السعودية في 2021

سهلت منصة "أبشر" السعودية، في عام 2021، للمواطنين والمقيمين والزوار الوصول للخدمات المقدمة، التي تجاوزت 330 خدمة آمنة، إضافة إلى الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.

ونفّذ المستفيدون من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، خلال عام 2021 أكثر من 85 مليون عملية، وإجراء أكثر من 271 عملية استعلامية، حيث يستفيد من المنصة أكثر من 23 مليون مستخدم، وتمكن الدعم الفني للمنصة من استقبال أكثر من 1.5 مليون مكالمة على مدى العام.

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وفيما يتعلق بتسجيل الدخول على أبشر أفراد، فهناك أكثر من 1.5 مليار عملية، وأكثر من 50 مليون عملية تسجيل دخول إلى أبشر أعمال، وأكثر من 1.3 مليون عملية تسجيل دخول إلى أبشر حكومة.

وتمكن القائمون على منصة أبشر من إطلاق 36 خدمة جديدة، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمة المجيب الآلي "مسرور" للمستفيدين، وذلك بهدف حصولهم على الإجابة عن استفساراتهم في وقت أسرع.

وحتى يتمكن المستفيدون من الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر، تم إطلاق دليل أبشر أفراد التفاعلي، حيث قدم الدليل شروحات لأكثر من 300 خدمة.

ومن أبرز الخدمات التي تم تدشينها في عام 2021، كانت خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، وخدمة المحفظة الرقمية، وتحتوي المحفظة أكثر من 25 مليون هوية رقمية.

يُذكر أن من الأرقام التي تحققت من خلال منصة أبشر ونتيجة للتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية كان الحفاظ على أكثر من 34 ألف شجرة وتوفير أكثر من 599 مليون ورقة، بالإضافة إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 مليار طن متري، وهو ما وفر أكثر من 17.3 مليار ريال كنتيجة مباشرة لتنفيذ الخدمات الإلكترونية من أي مكان دون الحاجة لمراجعة قطاعات الوزارة المختلفة لتنفيذ الخدمات.