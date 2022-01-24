التأمينات السعودية تشارك في ملتقى تمكين الشباب الثاني في القصيم

تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية في ملتقى القصيم، لتمكين الشباب الثاني (فرصتي 2) المقام خلال الفترة من 23 - 26 يناير الجاري في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

يأتي هذا الملتقى بهدف تمكين الشباب، وتعزيز إمكاناتهم من خلال الفرص التدريبية، والتعريف بالجهات الداعمة لرواد الأعمال والتجارة الإلكترونية، إضافة لخدمات الاستشارة في عدد من المجالات.

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وذكرت التأمينات في بيان، أنها تشارك في هذا الملتقى من خلال إقامة جناح للتعريف والتوعية بنظام التأمينات، وما يقدمه من مزايا ومنافع للمشتركين، وأصحاب العمل، وتسليط الضوء على خدماتها الإلكترونية المقدمة للعملاء، والتي تمكنهم من تنفيذ طلباتهم دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة، كما تقيم المؤسسة بالتزامن مع هذا الملتقى ورشة عمل توعوية للتعريف بنظام التأمينات الاجتماعية.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تهدف من خلال المشاركة في هذه الملتقيات إلى رفع مستوى الوعي بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وما تقدمه من منافع للمشتركين وأصحاب العمل، بالإضافة للتعريف بالخدمات المقدمة لعملاء المؤسسة.