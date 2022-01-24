الحكومة العراقية: البرلمان يتجه لإقرار اتفاقية حماية المستثمر السعودي

عبر رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، في مقابلة مع "العربية" على هامش ملتقى الأعمال السعودي العراقي في الرياض، اليوم الاثنين، عن تفاؤله بتنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأشار العجلان إلى أهمية لقاء 300 رجل أعمال سعودي وعراقي بما يعكس رغبة قيادة البلدين في تمكين العلاقات الثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 15% في العام الماضي، بما يصب في مصلحة شعبيهما.

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أوضح العجلان أن هناك توجهات لمشروع ربط كهربائي بين الجانبين بالإضافة إلى الحاجة لوجود منافذ برية جديدة بين البلدين.

من جهته أكد حميد الغزي، الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، توجه مجلس النواب العراقي لإقرار اتفاقية حماية المستثمر السعودي كاتفاقية إضافية وذلك لتعزيز الثقة في الاستثمار في العراق.

بدوره أكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أهمية العلاقات والمصالح المشتركة بين السعودية والعراق، خاصةً في المجالات التجارية والاستثمارية.

تبادل تجاري

مع العلم أن العلاقات التجارية بين البلدين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل حجم التبادل التجاري خلال الفترة ما بين 2016 و2021 إلى قرابة 20 مليار ريال.

حظي الملتقى الذي انعقد بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.

استعرض المشاركون في الملتقى الفرص الاستثمارية في كل من السعودية والعراق في القطاعات الاقتصادية كما شهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة سعودية وعراقية.