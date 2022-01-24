المركزي الصيني يخفض فائدة الإقراض لأجل 14 يوما لأول مرة في عامين

خفض البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي لإقراض البنوك لأجل 14 يوما، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عامين وبـ10 نقاط أساس ليصل المعدل إلى 2.25%.

وقام المركزي بضخ ما يزيد عن 23 مليار دولار في النظام المالي عبر أدوات لتحفيز السيولة وذلك لدعم الاقتصاد قبيل احتفالات البلاد بالسنة القمرية الجديدة.

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يأتي ذلك في وقت قام المركزي بخفض أسعار الفوائد لعدة شرائح الأسبوع الماضي على عكس توجهات البنوك المركزية الأخرى حول العالم، وذلك لمواجهة أزمة قطاع العقار وتراجع الانتعاش بسبب تأثير جائحة كورونا.