الهيئة العامة للنقل تصدر توضيحاً بشأن تملك غير السعوديين للمركبات

قالت الهيئة العامة للنقل في السعودية، اليوم الاثنين، إن تملك مركبات النقل العام مقصور على المنشآت السعودية والأفراد السعوديين المؤهلين، إضافة إلى منشآت الاستثمار الأجنبي المصرح لها من الجهات المعنية فقط.

وأضافت الهيئة في بيان أن ما يتم تداوله حول السماح بتملك الفرد غير السعودي لمركبات النقل العام عار عن الصحة، وأي علاقة تعاقدية بين العامل والمنشأة تخضع لتنظيمات الجهات المعنية، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بتملكه للمركبة.

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وأكدت الهيئة أن الخيارات المتاحة لمعالجة أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري هي ما تم تحديده في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وأعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وطالبت المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر المسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 فبراير 2022، والاستفادة من المزايا وخيارات التصحيح التي تتناسب مع كافة أحجام المنشآت وقطاعاتها.

جاء ذلك رداً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خيار جديد لتصحيح أوضاع التستر في قطاع نقل البضائع.

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومتابعة ما ينشر في موقع الهيئة الرسمي أو حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات.