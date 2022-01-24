علاء البطل رئيسا تنفيذيا لهيئة البترول المصرية

قرر وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، تعيين علاء البطل رئيساً للهيئة العامة للبترول، خلفا للمهندس عابد عز الرجال لبلوغه السن القانوني للإحالة إلى المعاش، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف البيان، أنه تم تعيين نائل عبد الرحمن درويش رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة.

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كما تقرر تعيين المهندس علاء عادل حجر، رئيسا للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول.