.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

علاء البطل رئيسا تنفيذيا لهيئة البترول المصرية

  • الخط
وزارة البترول المصرية
الهيئة العامة للبترول

علاء البطل رئيسا تنفيذيا لهيئة البترول المصرية

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قرر وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، تعيين علاء البطل رئيساً للهيئة العامة للبترول، خلفا للمهندس عابد عز الرجال لبلوغه السن القانوني للإحالة إلى المعاش، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف البيان، أنه تم تعيين نائل عبد الرحمن درويش رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة.

كما تقرر تعيين المهندس علاء عادل حجر، رئيسا للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها أميركا تعمل على ردع روسيا بشأن أوكرانيا وتتحاشى استفزازها
اكتشف المزيد