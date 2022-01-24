لبنان
لبنان: محادثات صندوق النقد ستركز على الميزانية وسعر صرف الليرة
نائب رئيس الوزراء: المحادثات ستستمر خلال الأسبوعين المقبلين
قال نائب رئيس وزراء لبنان سعادة الشامي، إن جولة المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت اليوم الاثنين ستشمل موضوعات من بينها الموازنة العامة والقطاع المصرفي وسعر الصرف.
وأضاف الشامي في بيان، أن هذه الجولة ستستمر أسبوعين، وفق رويترز.
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وتابع الشامي: "نأمل بانتهاء المفاوضات في أسرع وقت، ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق".
يشار إلى أن الاقتصاد اللبناني يعاني أزمة منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة ديون طائلة. وهوت العملة المحلية الليرة لمستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر.
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