مصر.. فجوة 40% في سوق السيارات تزيد من اشتعال الأسعار

توقع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية في مصر، أن انحسار أزمة معروض السيارات وارتفاع أسعارها، ونقص الرقاقات، لن يحل "قبل النصف الثاني من 2022".

وأشار أبو المجد في مقابلة مع "العربية" إلى أن أزمة المعروض وارتفاع أسعار السيارات، عالمية وليست حكرا على سوق بعينها.

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وأفاد بأن أكبر مصنعين للشرائح الإلكترونية، يوفران أكثر من 70% من المواد قد قاموا بتغيير خطوط الإنتاج بما يخفض إنتاجهما بنسبة 40%.

وقال إن العلامة التجارية "مرسيدس" زادت بـ 10 آلاف يورو خلال شهرين في خطوة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن سوق السيارات في مصر وفي معظم دول العالم، تشهد نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار بعد قيود الإنتاج التي فرضتها العديد من الدول فى مواجهة كورونا، إضافة إلى مشاكل الإنتاج المحلية نتيجة نقص مكونات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام.

وقدر نسبة الفجوة في سوق السيارات المصرية بنسبة 40% مع اختفاء بعض العلامات التجارية.

ومع بداية عام 2022, رفع عدد من وكلاء السيارات فى السوق المصرية أسعار بعض الطرازات بنسب تراوحت بين 2% و7%، لتواصل أسعار السيارات ارتفاعها للشهر السابع على التوالي فى السوق المحلية.

وأظهرت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" ارتفاع عدد السيارات المجمعة محليا خلال عام 2021 بنسبة 27.5% إلى نحو 106 آلاف سيارة، فيما ارتفع عدد السيارات المستوردة من الخارج بنحو 29% إلى نحو 156 ألف سيارة.