مع صعود النفط.. مشروع ميزانية الكويت يتوقع تراجع العجز 74%
زيادة إيرادات النفط 83.4% للعام المالي المنتهي نهاية مارس 2023
قالت وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين إنها قدمت مشروع موزانة السنة المالية 2022-2023 بعجز متوقع 3.1 مليار دينار (10.26 مليار دولار) وذلك بانخفاض نسبته 74.2% عن العام المالي السابق.
توقعت الموزانة وصول إيرادات النفط للكويت عضو أوبك إلى 16.7 مليار دينار في العام المالي الذي ينتهي في مارس/ آذار 2023، بزيادة 83.4%.
وأوردت بيان وزارة المالية أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 18.8 مليار دينار والإنفاق 21.9 مليار دينار في 2022-2023.
عمقت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين من خسائرها، على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط أدت إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط، وقد هبط الخام الأميركي دولارين للبرميل، بعد موجة صعود في التعاملات المبكرة.
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