وزير الطاقة السعودي: تشكيل لجنة قريبا لتوطين القطاع

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه سيتم قريبا تشكيل لجنة لتوطين لقطاع الطاقة تحت مظلة اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتـاج الكهرباء، وتمكين قطاع الطاقة المتجددة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق تماسـك أكبر وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية.

وقال الأمير عبدالعزيز خلال كلمته في منتدى "اكتفاء 2022" "نهجنا الشامل والمشترك مكننا من تجاوز تحديات مشـروعات وطنية كبيرة مثـل برنامج كفاءة الطاقة وتكامل قطاع الكهرباء ومبادرة الاقتصاد الدائري للكربون".

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وأضاف "النهج ذاته أيضا يطبق على مشروعات حالية مثل برنامجنا الوطني لاستبدال الوقود السائل الذي من خلاله ستوفر المملكة مليون برميل من البترول الخام يوميا".