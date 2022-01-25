فايزر وبيونتيك تعلنان بدء التجارب على لقاح مخصص لمواجهة أوميكرون

بدأت شركة فايزر وبيونتيك، دراسة لتقييم مخصص لمواجهة أوميكرون كورونا لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

وذكرت فايزر في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أول المشاركين المسجلين في التجارب السريرية تلقى لقاحًا مرشحًا قائمًا على أوميكرون كسلسلة أولية مكونة من جرعتين وكجرعة معززة.

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وستشمل الدراسة ثلاث مجموعات تدرس أنظمة مختلفة للقاح فايزر- بيونتيك الحالي أو لقاح قائم على أوميكرون.

وتابعت فايزر: "تُظهر الأبحاث الحالية والبيانات الواقعية أن المعززات تستمر في توفير مستوى عالٍ من الحماية ضد الأمراض الشديدة والاستشفاء مع أوميكرون، وندرك الحاجة إلى الاستعداد في حالة تضاؤل هذه الحماية بمرور الوقت وربما المساعدة في معالجة أوميكرون والمتغيرات الجديدة في المستقبل".

من جانبها، قالت نائب الرئيس الأول ورئيسة أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة فايزر، كاثرين يو يانسن: "يتطلب منا البقاء في حالة يقظة ضد الفيروس تحديد أساليب جديدة للأشخاص للحفاظ على مستوى عالٍ من الحماية".

وأضافت كاثرين: "نعتقد أن تطوير اللقاحات القائمة على المتغيرات والتحقيق فيها، مثل هذا اللقاح، ضرورية في جهودنا لتحقيق هذا الهدف".

وحسب البيان، تستمر اللقاحات في توفير حماية قوية ضد الأمراض الشديدة التي يسببها أوميكرون. ومع ذلك، تشير البيانات الناشئة إلى الحماية التي يسببها اللقاح ضد العدوى وأن المرض الخفيف إلى المتوسط يتلاشى بسرعة أكبر مما لوحظ في السلالات السابقة.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة BioNTech، أوجور شاهين: "هذه الدراسة جزء من نهجنا القائم على العلم لتطوير لقاح قائم على متغير يحقق مستوى مماثلا من الحماية ضد أوميكرون، كما فعلت مع المتغيرات السابقة ولكن مع مدة حماية أطول".

وأعلنت الشركات سابقًا أنها تتوقع إنتاج 4 مليارات جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك في عام 2022، وليس من المتوقع أن تتغير هذه السعة إذا كانت هناك حاجة للقاح مُعدّل.