الدنمارك تقترح رفع كافة قيود كورونا اعتبارا من  مطلع فبراير المقبل

تتجه الدنمارك لاقتراح برفع كافة قيود كورونا، اعتبارا من مطلع فبراير المقبل، وفقا لتقارير إعلامية تحدثت عن مقترح لرئيسة الوزراء ميت فريدريكسن بإنهاء كافة قيود كورونا في 31 يناير الجاري.

وقد يعني القرار إنهاء جميع القيود المحلية على الرغم من بقاء قواعد السفر سارية، وفقًا لتقارير من العديد من وسائل الإعلام.

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وذكرت صحيفة محلية نقلاً عن مصادر خاصة أن فريدريكسن ستعلن القرار في إحاطة حكومية مساء الأربعاء.

وقال مكتب رئيسة الوزراء لرويترز إن الجدول الزمني للإحاطة لم يتأكد بعد.

ومن المتوقع أن تعلن أن كورونا لن يتم تصنيفها على أنها تهديد خطير للمجتمع.

ويعتبر إنهاء هذا التصنيف مهم، لأنه يؤثر على قدرة الحكومة على فرض قيود تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.

وأوصت لجنة الأوبئة المستقلة بإزالة القيود، وفقًا لما ذكرته صحيفة محلية.

ذكرت صحيفة دنماركية أخرى أن اللجنة تستشهد بتغيير في طبيعة وباء Covid-19 في الدنمارك لتبرير إنهاء القيود في حين أن أعداد الإصابة أعلى من أي وقت سابق خلال العامين الماضيين.

وقالت المفوضية في توصياتها "لدينا وضع وبائي جديد حيث لا تنتقل حالات العدوى المرتفعة والمتزايدة إلى المستشفيات بالقدر نفسه كما كان من قبل".

وقالت المفوضية إن قيود السفر، بما في ذلك اختبارات الدخول وقواعد الحجر الصحي، يجب تمديدها لأربعة أسابيع أخرى.

بينما استمرت حالات الإصابة اليومية في التسارع في الأسابيع الأخيرة، فيما لم يزدد عدد المرضى في المستشفى بمقدار مماثل، وبدأ عدد المرضى الذين تم قبولهم في وحدات العناية المركزة في الانخفاض.

تم تسجيل 46950 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الثلاثاء.

يخضع 44 مريضًا في المستشفيات الدنماركية لعلاج مكثف من إصابتهم بكورونا، ويتلقى 28 منهم العلاج بجهاز التنفس الصناعي.