العجز التجاري الأميركي يتسع في ديسمبر بفعل الواردات

اتسع العجز التجاري الأميركي في السلع في ديسمبر/ كانون الأول مع استمرار زيادة في الواردات، مما يشير إلى أن التجارة ظل لها على الأرجح تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الربع الأخير في 2021 .

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء، إن العجز في تجارة السلع ارتفع 3% إلى 101.0 مليار دولار الشهر الماضي.

مادة اعلانية

ونُشر التقرير قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي ستصدر غدا الخميس. واستمر التأثير السلبي للتجارة على نمو الناتج المحلي الإجمالي لخمسة فصول متتالية.

وبحسب مسح أجرته رويترز، نما الاقتصاد الأميركي على الأرجح بمعدل سنوي بلغ 5.5% في الربع الأخير من العام الماضي متسارعا من الوتيرة المسجلة في الربع الثالث والبالغة 2.3%.

ومن المتوقع أن نمو أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي كان الأقوى منذ 1984 .