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سلطنة عمان تقرر تثبيت أسعار الكهرباء لهذه الفئة خلال 2022

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اقتصاد عمان

سلطنة عمان تقرر تثبيت أسعار الكهرباء لهذه الفئة خلال 2022

مع توسيع النطاق الزمني لبرنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء للفئة السكنية من 5 سنوات إلى 10 سنوات

دبي - العربية.نت

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قررت سلطنة عمان، تثبيت قيمة التعرفة المعتمدة لاستهلاك الكهرباء للفئة السكنية في 2022 بتعرفة ديسمبر 2021 للفئة نفسها.

كما أعلنت السلطنة، بدء تشغيل سوق فوري للكهرباء لرفع كفاءة منظومة شراء الطاقة.

وأشارت إلى توسيع النطاق الزمني لبرنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء للفئة السكنية من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وفق وكالة الأنباء العمانية.

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