سلطنة عمان تقرر تثبيت أسعار الكهرباء لهذه الفئة خلال 2022

بلتون: نتائج بنوك الإمارات تأثرت بانخفاض قروض الشركات

اعتبر أبانوب مجدي، محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية في بلتون المالية القابضة، في مقابلة مع "العربية" أن الداعم لقفزة أرباح بنكي مجموعة بنك ...