صندوق الاستثمارات العامة يطلق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية.

وقال الصندوق في بيان له، إن المجموعة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان، تهدف لأن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، والتي ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع

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وتعزيزاً لخططها المستقبلية الطموحة، قامت مجموعة ساڤي بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة “ESL” الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، و شركة “FACE IT” المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما تحت شركة “ESL FACE IT Group” لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات مجموعة ساڤي في هذا القطاع، علماً بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.

ويأتي تأسيس مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية تماشياً مع استراتيجية الصندوق 2021-2025، والتي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة ومنها الترفيه والرياضة، مما يساهم في توفير فرص تنموية وتعزيز لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية 2030.