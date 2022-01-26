واشنطن: قرار التجارة العالمية بشأن الرسوم الصينية مخيب للآمال

وصفت الولايات المتحدة الأميركية قرار منظمة التجارة العالمية بشأن فرض الرسوم الصينية على البضائع الأميركية بـ "المخيب للآمال".

أجازت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء للصين فرض رسوم جمركية تعويضية بقيمة 645 مليون دولار على بضائع من الولايات المتحدة في قضية استمرت 10 سنوات.

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كانت الصين قد ذهبت إلى منظمة التجارة في 2012 للطعن في رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة بين عامي 2008 و2012، معظمها أثناء ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، على 22 من المنتجات الصينية بدعوى أنها تحصل على دعم حكومي، بحسب "رويترز".

وقال آدم هودج، المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي، إن القرار "يعزز الحاجة إلى إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية وآلية تسوية المنازعات التي يجري استخدامها لحماية الممارسات الاقتصادية الصينية غير الملتزمة بقواعد السوق وتقوض المنافسة العادلة".