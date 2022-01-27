.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أردوغان للأتراك بعد تخفيضات حادة للفائدة: اقترضوا من بنوك الدولة

  • الخط
اقتصاد تركيا
تركيا
اقتصاد تركيا

أردوغان للأتراك بعد تخفيضات حادة للفائدة: اقترضوا من بنوك الدولة

قال إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم الذي قفز لـ36 % الشهر الماضي

إسطنبول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

حث الرئيس رجب طيب أردوغان الأتراك الأربعاء على الاقتراض من‭ ‬بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة من المضاربات.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (إن تي في)، قال أردوغان إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى 36 %، الشهر الماضي.

ووعد أيضا بإصدار دين بديل جديد للمستثمرين.

وتحت إلحاح من أردوغان، أجرى البنك المركزي التركي سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة أثارت انهيارا للعملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وهو ما دفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة لم يشهدها في حوالي عقدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد زيادة الضغوط.. هل يستقيل رئيس الحكومة البريطانية؟ بعد زيادة الضغوط.. هل يستقيل رئيس الحكومة البريطانية؟
اكتشف المزيد