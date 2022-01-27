اقتصاد تركيا
أردوغان للأتراك بعد تخفيضات حادة للفائدة: اقترضوا من بنوك الدولة
قال إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم الذي قفز لـ36 % الشهر الماضي
حث الرئيس رجب طيب أردوغان الأتراك الأربعاء على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة من المضاربات.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (إن تي في)، قال أردوغان إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى 36 %، الشهر الماضي.
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ووعد أيضا بإصدار دين بديل جديد للمستثمرين.
وتحت إلحاح من أردوغان، أجرى البنك المركزي التركي سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة أثارت انهيارا للعملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وهو ما دفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة لم يشهدها في حوالي عقدين.
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