اقتصاد أوروبا
الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة
بسبب تجميد واردات ليتوانية
بدأ الاتحاد الأوروبي الخميس إجراءات لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين بشأن ممارسات تجارية يعتبرها تمييزية ضد ليتوانيا، كما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.
وقالت المفوضية إن "محاولات الحل الثنائي أخفقت وقرر الاتحاد الأوروبي الشروع في إجراءات تسوية النزاعات ضد الصين".
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وأوضحت أن "المشاورات التي تبدأ اليوم مع منظمة التجارة العالمية هي الخطوة الأولى في هذه العملية".
وتتهم فيلنيوس بكين بتعطيل صادراتها احتجاجا على فتح سفارة لتايوان في ليتوانيا.
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