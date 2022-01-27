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الصندوق السيادي النرويجي يربح 177 مليار دولار في عام 2021

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صندوق الثروة السيادي النرويجي
الصندوق السيادي النرويجي
اقتصاد

الصندوق السيادي النرويجي يربح 177 مليار دولار في عام 2021

تمثل ثاني أكبر عائد سنوي في تاريخ

دبي - العربية.نت

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حقق الصندوق السيادي النرويجي الأكبر في العالم، عائداً نحو 177 مليار دولار في عام 2021، بنسبة عائد 14.5%، تمثل ثاني أكبر عائد سنوي في تاريخ الصندوق.

وقال الصندوق في تقرير له، اليوم الخميس، إن إجمالي القيمة السوقية لأصوله بلغت نحو 12.34 تريليون كرونة (1.38 تريليون دولار).

وسجل قطاع التكنولوجيا أعلى حصة في العائدات بقيمة 435 مليار كرونة (48.55 مليار دولار)، تلاها قطاع المالية.

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كان الصندوق حقق عائدا على الاستثمار 990 مليار كرونة نرويجية (111 مليار دولار) في الفترة بين يناير ويونيو 2021.

وقالت وزارة المالية النرويجية، في 10 أبريل 2021، إن على صندوق الثروة النرويجي تقليص حجمه مؤشر شركاته العالمي المرجعي بين 25% و30% من أجل تحسين متابعة الشركات، وذلك أساسا عن طريق حذف أسهم صغيرة.

تنسجم الخطوة مع وعي متزايد في أوساط المستثمرين العالميين حيال المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو مجال لطالما كان لصندوق الثروة النرويجي قصب السبق فيه.

وذكرت وزارة المالية في توصيتها السنوية للبرلمان إنه ينبغي تقليص المؤشر المرجعي للصندوق إلى حوالي 6600 شركة من 8800 حاليا.

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