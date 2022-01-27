المركزي السعودي: المدفوعات الإلكترونية للأفراد تتجاوز المستهدف

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة – الأفراد (Retail Payments) نسبة 57% لعام 2021 من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي حددت بـ 55% للعام 2021.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، في بيان، إن البنك المركزي يعمل على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية.

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وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ومن خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2025، إضافة إلى تضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص في القطاع المالي؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات، إلى جانب المبادرات ذات العلاقة بتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار، وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية بقطاع المدفوعات في المملكة.

وأشار البنك المركزي السعودي، إلى أن معدلات النمو القياسية التي شهدتها مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى" قد سجلت قفزات متصاعدة خلال الأعوام الماضية، من حيث أعداد وقيم العمليات، ففي نهاية عام 2021 بلغت أعداد العمليات أكثر من 5.1 مليار عملية، بنسبة نمو بلغت 81% مقارنة بـ 76% للعام 2020.

وتابع محافظ البنك المركزي: "إضافة إلى التوسع الملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة، حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من مليون جهاز بنهاية العام 2021م مقارنة بـ 721 ألف جهاز بنهاية عام 2020، وارتفاع نسبة عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)؛ لتشكل قرابة 95% من إجمالي عمليات نقاط البيع في عام 2021م، وكذلك طرق الدفع الإلكتروني الأخرى، مثل: المدفوعات عبر الإنترنت، ومدفوعات نظام "سداد"، والتحويلات المالية الفورية عبر نظام "سريع"، وغيرها".

من ناحية أخرى، سجلت مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال نمواً ملحوظاً حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 84% لعام 2021، بالمقارنة بنسبة 51% لعام 2019، أي ما يعادل نمواً في هذه الحصة بنسبة 65% خلال العامين الماضيين.

كما بينت النتائج أن الشركات الكبيرة تعتمد بنسبة 99.6% على وسائل الدفع الإلكتروني، في حين تبلغ هذه النسبة 78% للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ونسبة 76% للمنشآت متناهية الصغر.