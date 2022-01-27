قفزة غير متوقعة للاقتصاد الأميركي.. يحقق أعلى نمو في 37 عاماً

حقق الاقتصاد الأميركي نموا بلغ 6.9% في الربع الرابع من 2021، وجاء هذا النمو أعلى من متوسط التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بـ 5.5%.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، في تقديرها المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 6.9% في الربع الأخير. ويأتي ذلك في أعقاب وتيرة نمو 2.3% في الربع الثالث.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5%. وتراوحت التقديرات من معدل منخفض يصل إلى 3.4% إلى معدل مرتفع يصل إلى 7%.

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ونما الاقتصاد 5.7% في عام 2021، وهو النمو الأقوى منذ عام 1984 أي في 37 عاما. وكان الاقتصاد قد انكمش 3.4% في عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ 74 عاما.

ونمو العام الماضي مدفوع إلى حد كبير بحوافز مالية ضخمة، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ومع ذلك، يبدو أن الزخم تلاشى بحلول ديسمبر/ كانون الأول جراء موجة جديدة من عدوى كوفيد-19 يغذيها انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وهو ما ساهم في تقويض الإنفاق وكذلك اضطراب أنشطة المصانع وشركات الخدمات.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل اليوم الخميس انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى 30 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 260 ألفا في الأسبوع المنتهي في 22 يناير/ كانون الثاني.