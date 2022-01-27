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مصر تعيد فتح ميناء شرم الشيخ بعد إغلاقه لفترة وجيزة لظروف الطقس

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ميناء شرم الشيخ موانئ مصر
ميناء شرم الشيخ
اقتصاد مصر

مصر تعيد فتح ميناء شرم الشيخ بعد إغلاقه لفترة وجيزة لظروف الطقس

القاهرة - رويترز

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قالت هيئة موانئ البحر الأحمر إن مصر أعادت فتح ميناء شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بعد إغلاقه في وقت سابق من يوم الأربعاء لسوء الأحوال الجوية.

وأضافت الهيئة أن سرعة الرياح تراجعت إلى 6 عقدة في حين تراوح ارتفاع الأمواج ما بين متر و1.5 متر بعد أن وصلت سرعة الرياح في وقت سابق إلى 35 عقدة، وارتفاع الأمواج إلى نحو ثلاثة أمتار.

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