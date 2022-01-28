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اقتصاد ألمانيا ينكمش 0.7% بالربع الرابع متأثرا بانتشار أوميكرون

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اقتصاد ألمانيا
اقتصاد ألمانيا
اقتصاد أوروبا

اقتصاد ألمانيا ينكمش 0.7% بالربع الرابع متأثرا بانتشار أوميكرون

نما الاقتصاد الألماني 2.8% في العام الماضي

برلين - رويترز

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كشفت بيانات، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني انكمش أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، إذ عرقلت قيود مكافحة انتشار المتحور أوميكرون النشاط الاقتصادي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أكبر اقتصاد أوروبي انكمش 0.7% على أساس فصلي في قراءة معدلة. وتوقع استطلاع أجرته رويترز انكماش الاقتصاد الألماني 0.3%.

وكشفت البيانات المبدئية أن الاستهلاك الخاص تراجع بشدة في حين زادت الحكومة الإنفاق. كما شهد قطاع التشييد انكماشا.

ونما الاقتصاد الألماني 2.8% في العام الماضي، وتخفض الحكومة توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 3.6%.

وذكر وزير الاقتصاد روبرت هابيك، اليوم الجمعة، إنه يتوقع تباطؤ النمو إلى 2.3% في 2023.

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