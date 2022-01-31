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أردوغان: تركيا ستتحمل عبء التضخم لبعض الوقت

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اسطنبول
تركيا

أردوغان: تركيا ستتحمل عبء التضخم لبعض الوقت

بعد التقلب الأخير في سعر الليرة التركية

أنقرة - رويترز

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن بلاده ستضطر لتحمل عبء التضخم لبعض الوقت بعد التقلب الأخير في سعر الليرة التركية.

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 36.1% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له في 19 عاما، على خلفية تقلبات تاريخية في سعر الليرة.

وكان استطلاع أجرته رويترز الجمعة أظهر أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 47% في يناير /كانون الثاني.

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وقبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير كانون الثاني، أكد أردوغان مجددا سياسته الاقتصادية غير التقليدية قائلا إنه سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وإن التضخم سينخفض نتيجة لذلك.

وقال لأنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود يوم السبت "أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها وسوف ينخفض أكثر".

وأضاف "سيستقر سعر الصرف وسينخفض التضخم وستنخفض الأسعار أيضا، كل هذه الأمور مؤقتة".

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